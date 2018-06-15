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Набережная реки Миасс. Город Челябинск

Бишкек заключил с Челябинском соглашение о побратимстве

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Документ даст новый импульс отношениям между двумя городами, в перспективе они перейдут на другой уровень.

 

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Челябинск и Бишкек стали городами-побратимами, сообщает РИА Новости.

Соответствующее соглашение в рамках седьмой российско-киргизской межрегиональной конференции подписали мэр Челябинска Евгений Тефтелев и вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
© Sputnik / Евгений Биятов
Губернатор Челябинской области назвал эффективным визит в Узбекистан

По мнению Тефтелева, документ даст новый импульс отношениям двух городов и возможность перевести их на новый уровень.

Он отметил, что стороны планируют проводить круглые столы и обмениваться мнениями по наиболее актуальным вопросам.

Челябинск намерен перенять у Бишкека опыт в благоустройстве и озеленении городской территории в преддверии проведения саммитов ШОС и БРИКС.

С 15 по 19 мая делегация Челябинской области посетила с визитом Узбекистан. Губернатор Борис Дубровский назвал поездку очень эффективной, представители обсудили взаимодействие в сфере бизнеса, поставках металла, строительных материалов, а также овощей, фруктов и трикотажа от узбекистанских производителей.

Форум ШОС и БРИКС пройдет в Челябинске в 2020 году, к этому времени власти благоустроят более 300 жилых домов.

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Теги:
города-побратимы, Соглашение, Челябинск



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