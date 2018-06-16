Абдухакимов провел переговоры в Париже с послами стран при ЮНЕСКО

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Париже премьер-министр Узбекистана Азиз Абдухакимов провел переговоры с послами Бахрейна, Бразилии, Гватемал, Китая и заместителями посла Кувейта и Уганды при ЮНЕСКО. Об этом пишет kun.uz со ссылкой на источник в правительстве РУ.

Абдухакимов рассказал иностранным дипломатам о реформах в республике по сохранению уникальных архитектурных памятников, исторических объектов и достопримечательностей.

Отдельное внимание на встречах было уделено ходу реализации мер по укреплению и защите культурно-исторического наследия, а также презентации проектов по изучению культурного наследия Узбекистана.

Премьер-министр пригласил представителей стран посетить Узбекистан для того, чтоб ознакомиться с культурным и экономическим потенциалом республики.