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Азиз Абдухакимов

Абдухакимов провел переговоры в Париже с послами стран при ЮНЕСКО

© Nuz.uz
Политика
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Премьер-министр презентовал представителям иностранных государств проекты по изучению культурного наследия Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Париже премьер-министр Узбекистана Азиз Абдухакимов провел переговоры с послами Бахрейна, Бразилии, Гватемал, Китая и заместителями посла Кувейта и Уганды при ЮНЕСКО. Об этом пишет kun.uz со ссылкой на источник в правительстве РУ.

Чарвакское водохранилище
© Flickr / Vladimir V. Burov
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Абдухакимов рассказал иностранным дипломатам о реформах в республике по сохранению уникальных архитектурных памятников, исторических объектов и достопримечательностей.

Отдельное внимание на встречах было уделено ходу реализации мер по укреплению и защите культурно-исторического наследия, а также презентации проектов по изучению культурного наследия Узбекистана.

Премьер-министр пригласил представителей стран посетить Узбекистан для того, чтоб ознакомиться с культурным и экономическим потенциалом республики.

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Теги:
ЮНЕСКО, Азиз Абдухакимов, Париж, Узбекистан



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