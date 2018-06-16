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Душанбе

Совет глав правительств стран ШОС состоится в октябре в Душанбе

© sputnik Амир Исаев
Политика
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В ближайшие три месяца пройдут совещания, результаты которых будут оглашены по итогам заседания совета глав правительств.

ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Совет глав правительств Шанхайской организации сотрудничества состоится в середине октября в Душанбе, сообщает РИА Новости с ссылкой на генерального секретаря организации Рашида Алимова.

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"Сейчас главы наших государств дали поручение, и в середине октября состоится заседание совета глав правительств ШОС. Оно состоится в городе Душанбе. Сейчас в заседании глав правительств председательствует Таджикистан. Ориентировочно, это будет где-то в середине октября. Точную дату мы потом скажем", — сказал на пресс-конференции Алимов.

Он отметил, что за эти ближайшие три месяца пройдет целая серия совещаний, результаты этих совещаний, в том числе министров, отвечающих за внешнеэкономическую деятельность, будут оглашены по итогам заседания совета глав правительств.

"Готовится целый пакет документов. Мы надеемся, что он будет согласован к этому времени. Я бы не хотел опережать события, но по итогам заседание СГП ожидаются последующие шаги, направленные на снятие вопросов, связанных с сотрудничеством в сфере торговли, таможни", — добавил генсек организации.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. 

Теги:
ШОС, Душанбе



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