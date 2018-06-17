Мирзиёев и Эрдоган обсудили перспективы расширения партнерства

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В начале беседы Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись искренними поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю Рамазан хайита, являющегося для всего мусульманского мира праздником радости и благодарения, щедрости и доброты.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Центра исламской цивилизации

Президент Турции дал высокую оценку закладки в эти светлые для всего мусульманского мира дни в городе Ташкенте первого камня в фундамент будущего Центра Исламской цивилизации. Особо подчеркнуто, что этот Центр внесёт большой вклад в обеспечение развития просвещенного Ислама, а также широкое доведение до международной общественности великого наследия наших предков.

Стороны с глубоким удовлетворением отметили регулярные встречи и контакты на высшем уровне, способствующие укреплению уз дружбы и отношений стратегического партнерства между двумя странами.

"Плодотворные встречи и переговоры, состоявшиеся в ходе исторического государственного визита президента Турции в Узбекистан 29 апреля —1 мая этого года, а также достигнутые по их итогам конкретные договоренности и подписанные соглашения по широкому спектру взаимовыгодного сотрудничества несомненно будут служить дальнейшему развитию и благополучию стран и народов", — говорится в сообщении пресс-службы Шавката Мирзиёева.

В ходе беседы были всесторонне обсуждены перспективы расширения партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, банковско-финансовой сферах, по развитию транспортной, туристической и другой инфраструктуры республики, а также в других важных областях.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В завершение главы государств вновь подтвердили готовность всесторонне развивать и укреплять многоплановые взаимовыгодные отношения между Узбекистаном и Турцией, основанные на принципах многовековой дружбы, братства и взаимоуважения.