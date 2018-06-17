13:55 17 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 30°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Мирзиёев и Эрдоган обсудили перспективы расширения партнерства

Pool Photo via AP
Политика
Получить короткую ссылку
11240

В субботу, 16 июня, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В начале беседы Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись искренними поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю Рамазан хайита, являющегося для всего мусульманского мира праздником радости и благодарения, щедрости и доброты.

Президент Шавкат Мирзиёев 15 июня - в день празднования Рамазан хайита - посетил участок строительства Центра исламской цивилизации
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Центра исламской цивилизации
Президент Турции дал высокую оценку закладки в эти светлые для всего мусульманского мира дни в городе Ташкенте первого камня в фундамент будущего Центра Исламской цивилизации. Особо подчеркнуто, что этот Центр внесёт большой вклад в обеспечение развития просвещенного Ислама, а также широкое доведение до международной общественности великого наследия наших предков.

Стороны с глубоким удовлетворением отметили регулярные встречи и контакты на высшем уровне, способствующие укреплению уз дружбы и отношений стратегического партнерства между двумя странами.

"Плодотворные встречи и переговоры, состоявшиеся в ходе исторического государственного визита президента Турции в Узбекистан 29 апреля —1 мая этого года, а также достигнутые по их итогам конкретные договоренности и подписанные соглашения по широкому спектру взаимовыгодного сотрудничества несомненно будут служить дальнейшему развитию и благополучию стран и народов", — говорится в сообщении пресс-службы Шавката Мирзиёева.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Официальный сайт президента Турции
Покорить сердце Азии: с чем и для чего Эрдоган едет в Узбекистан
В ходе беседы были всесторонне обсуждены перспективы расширения партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, банковско-финансовой сферах, по развитию транспортной, туристической и другой инфраструктуры республики, а также в других важных областях.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В завершение главы государств вновь подтвердили готовность всесторонне развивать и укреплять многоплановые взаимовыгодные отношения между Узбекистаном и Турцией, основанные на принципах многовековой дружбы, братства и взаимоуважения.

Теги:
Реджеп Тайип Эрдоган, Шавкат Мирзиёев, Турция, Узбекистан, Политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Доллары США, архивное фото
    Жизнь взаймы

    Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.

  • Бараны и овцы в кузове грузовика
    Во ввозе отказано

    Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила ввоз в Россию из Армении живых животных.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

  • Международные военные учения Kevadtorm в Эстонии
    Прощай, оружие!

    Силы обороны Эстонии приостановили учебные стрельбы на открытой местности из-за высокой пожароопасности.

  • Зубры в Беловежской пуще
    Возвращение зубра

    В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Доллары США, архивное фото
    Жизнь взаймы

    Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Дети на отдыхе в крымском лагере Артек.
Посты из прошлого, или Как выглядел бы "Инстаграм" советского артековца
СПУТНИК_Выставка в честь Шумахера открылась в Кёльне
Выставка болидов Михаэля Шумахера открылась в Кельне
Новый терминал аэропорта Ташкента
Чем удивит пассажиров новый терминал аэропорта Ташкента

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054