ШОС договорилась о сотрудничестве с Контртеррористическим управлением ООН

ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества в ноябре заключит с Контртеррористическим управлением ООН соглашение о сотрудничестве, сообщил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.
Он отметил, что соответствующие документы уже согласованы внутри стран ШОС, их одобрила и сторона ООН.
"Мы сейчас одними из первых выходим на такой глобальный уровень сотрудничества", — отметил генсек ШОС.
В беседе с РИА Новости Алимов позднее уточнил, что будет подписано два документа, а планируемая дата подписания – ноябрь.
"Примерно в ноябре. У нас будет резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Мы сейчас уже начинаем продвижение с ООН, и как только график определится, то станет известна дата. Это, скорее всего, в период с 15-25 ноября. Мы два документа подпишем", — руководитель ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.