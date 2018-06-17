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Флаги стран-участниц ШОС

ШОС договорилась о сотрудничестве с Контртеррористическим управлением ООН

AP Photo
Политика
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Тема:
Борьба с терроризмом (44)
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Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов позднее уточнил, что будет подписано два документа, а планируемая дата подписания – ноябрь.

ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества в ноябре заключит с Контртеррористическим управлением ООН соглашение о сотрудничестве, сообщил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

Владимир Норов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Мы активно работаем со всеми внешними партнерами. Приоритет отдаем ООН, контртеррористическому отделу Совета Безопасности ООН и вновь созданному Контртеррористическому управлению ООН. В этом году, открою маленький секрет, мы с ними подпишем меморандум о сотрудничестве", — заявил на пресс-конференции Алимов.

Он отметил, что соответствующие документы уже согласованы внутри стран ШОС, их одобрила и сторона ООН.

"Мы сейчас одними из первых выходим на такой глобальный уровень сотрудничества", — отметил генсек ШОС.

В беседе с РИА Новости Алимов позднее уточнил, что будет подписано два документа, а планируемая дата подписания – ноябрь.

"Примерно в ноябре. У нас будет резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Мы сейчас уже начинаем продвижение с ООН, и как только график определится, то станет известна дата. Это, скорее всего, в период с 15-25 ноября. Мы два документа подпишем", — руководитель ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. 

Тема:
Борьба с терроризмом (44)

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Теги:
ООН, ШОС



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