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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов

Алимов: Индия и Пакистан присоединятся к межбанковскому объединению ШОС

Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Генсек ШОС напомним, что заседание глав правительств стран орагнизации пройдет в середине октября в Душанбе.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Банки Индии и Пакистана должны до конца года присоединиться к межбанковскому объединению Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь организации Рашид Алимов.

"У нас есть межбанковское объединение. Буквально в этом году, до конца года, все процедуры будут завершены и уполномоченные представители банков Индии и Пакистана станут полноправными членами этого межбанковского объединения ШОС", — сказал он.

Алимов отметил, что это процедурные вопросы, которые не связаны с политикой.

"Мы очень надеемся, что внутренние процедуры позволят нашим новым партнерам быстро войти, но это деньги. Поэтому, как меня проинформировали на последнем заседании, буквально осталось сделать один-два шага, и тогда до конца года, во всяком случае я думаю, что до заседания совета глав правительств, банки Индии и Пакистана войдут в межбанковское объединение и станут полноправными членами. Это процедурные моменты, нет никакой политики", — уточнил генсек.

Алимов также отметил, что заседание глав правительств стран ШОС пройдет в середине октября в Душанбе.

Саммит ШОС проходит в китайском прибрежном городе Циндао
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
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Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году.

Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государств-наблюдателей при ШОС. Помимо этого, странами-партнерами по диалогу являются Армения, Шри-Ланка, Непал, Камбоджа, Турция и Азербайджан.

Теги:
ШОС, Рашид Алимов, Политика



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