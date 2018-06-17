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Инвестиции и торговля: что обсудили представители МИД Узбекистана и Молдовы

Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Стороны обменялись мнениями относительно проектов узбекско-молдавских документов, которые можно согласовать и подписать в ближайшее время.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Делегация Министерства иностранных дел Узбекистана приняла участие в узбекско-молдавских политических консультациях на уровне заместителей глав МИД, которые прошли в Кишиневе. Об этом сообщает пресс-служба МИД РУ.

Президент Молдавии Игорь Додон во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву в пресс-центре МИА Россия сегодня
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Президент Молдовы Игорь Додон: нам выгодно общаться со странами СНГ
Стороны обсудили политическое, торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Представители стран подчеркнули наличие значительного потенциала для расширения взаимодействия в сферах торговли, сельского хозяйства, туризма, академических обменов между учебными заведениями двух стран.

Во время переговоров был поднят вопрос о проведении заседания узбекско-молдавской Межправительственной комиссии, последнее такое заседание проходило 16 лет назад в Ташкенте.

Теги:
МИД Узбекистана, Молдова, Узбекистан



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