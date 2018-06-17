Инвестиции и торговля: что обсудили представители МИД Узбекистана и Молдовы

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Делегация Министерства иностранных дел Узбекистана приняла участие в узбекско-молдавских политических консультациях на уровне заместителей глав МИД, которые прошли в Кишиневе. Об этом сообщает пресс-служба МИД РУ.
Представители стран подчеркнули наличие значительного потенциала для расширения взаимодействия в сферах торговли, сельского хозяйства, туризма, академических обменов между учебными заведениями двух стран.
Во время переговоров был поднят вопрос о проведении заседания узбекско-молдавской Межправительственной комиссии, последнее такое заседание проходило 16 лет назад в Ташкенте.