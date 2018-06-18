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Меланья Трамп

Жена Трампа выступила против разлучения детей-мигрантов с родителями

© РИА Новости
Политика
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Первая леди США выразила надежду, что республиканцы и демократы смогут провести иммиграционную реформу.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Супруга президента США Меланья Трамп выступила против разлучения детей-мигрантов с родителями на границах страны, сообщает РИА Новости.

Ребенок с матерью в лагере беженцев
© Sputnik / Шахневаз Хан
В Америке тысячи детей-мигрантов разлучили с матерями

По словам пресс-секретаря Стафани Гришэм, миссис Трамп не может спокойно смотреть на то, как детей разлучают с семьями, и надеется, что республиканцы и демократы смогут прийти к согласию и провести иммиграционную реформу.

Также Меланья Трамп считает, что страна должна "выполнять все законы" и "ей нужно управлять с душой".

Ранее Дональд Трамп раскритиковал практику разлучения семей и заявил о том, что в США назрела иммиграционная реформа.

В субботу заместитель пресс-секретаря Радж Шах заявил, что президент готов подписать один из двух законопроектов по иммиграции.

Перед выборами в 2016 году президент США пообещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы предотвратить незаконную иммиграцию.

Ранее сообщалось, что с середины апреля на границе с Америкой власти отняли у родителей — нелегальных мигрантов почти две тысячи детей.

Это связано с тем, что предъявить обвинение в незаконном пересечении границы можно лишь взрослым.

Теги:
Эмигранты, Меланья Трамп, Соединенные Штаты Америки



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