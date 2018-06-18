Страны СНГ начали разработку повестки дня встречи глав в Душанбе

Саммит пройдет 28 сентября 2018 года, за день до этого состоится заседание СМИД.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Страны Содружества Независимых Государств приступили к разработке повестки дня заседания совета глав государств СНГ, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Иван Руднев Представители министерств обороны СНГ обсудили средства химзащиты

Саммит пройдет в столице Таджикистана Душанбе 28 сентября, 27 сентября состоится заседание СМИД.

Тема повестки дня также будет поднята на предстоящих заседаниях совета постпредов стран Содружества.

Кроме того, на заседании совета по гуманитарному сотрудничеству правления межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ 20 июня страны-участники намерены рассмотреть вопрос о присвоении Душанбе статуса культурной столицы Содружества.

Заседание пройдет в Астане, собравшиеся обсудят 13 вопросов – текущую деятельность, планы на следующий год, дату и место проведения 14-го Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, дальнейшее расширение связей и углубление взаимодействия с ООН.