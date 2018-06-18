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Пленарное заседание Госдумы РФ

Госдума намерена рассмотреть проект пенсионной реформы 19 июля

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Возраст выхода на пенсию могут повысить до 65 лет для мужчин и до 63 – для женщин, реформа будет поэтапной.

ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. Государственная дума Российской Федерации может рассмотреть законопроект о пенсионной реформе в первом чтении 19 июля, сообщает РИА Новости.

ПЕНСИОНЕРЫ
© Sputnik / Яков Рюмкин
Пенсионный возраст в России могут повысить до 63 и 65 лет

Как заявил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, такую дату обсуждают в нижней палате парламента.

На прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о намерении правительства повысить возраст выхода на пенсию. Для мужчин он может составить 65 лет, для женщин – до 63.

По мнению председателя правительства, реформа поспособствует не только поднятию пенсий, но и установлению баланса на рынке труда.

Несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести достаточно длительный переходный период.

Кроме того, в ближайшее время могут повысить ставку НДС до 20% и сохранить льготы на основные услуги и социально значимые товары.

Дмитрий Медведев также поручил Роструду внимательно следить за ситуацией на рынке труда.

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Теги:
чтение, Госдума РФ, пенсия



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