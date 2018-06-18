Госдума намерена рассмотреть проект пенсионной реформы 19 июля

ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. Государственная дума Российской Федерации может рассмотреть законопроект о пенсионной реформе в первом чтении 19 июля, сообщает РИА Новости.
Как заявил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, такую дату обсуждают в нижней палате парламента.
На прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о намерении правительства повысить возраст выхода на пенсию. Для мужчин он может составить 65 лет, для женщин – до 63.
По мнению председателя правительства, реформа поспособствует не только поднятию пенсий, но и установлению баланса на рынке труда.
Несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести достаточно длительный переходный период.
Кроме того, в ближайшее время могут повысить ставку НДС до 20% и сохранить льготы на основные услуги и социально значимые товары.
Дмитрий Медведев также поручил Роструду внимательно следить за ситуацией на рынке труда.