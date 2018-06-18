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Здание МИД Узбекистана

Ташкент установил контакты с "Талибан" для внутриафганских переговоров

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Политика
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МИД выражает надежду, что перемирие между правительством Афганистана и движением Талибан приобретет бессрочный характер.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Власти Узбекистана установили контакты с движением "Талибан" для организации его участия в прямых переговорах с правительством Афганистана.

Национальный флаг Китая
© AP Photo / Andy Wong
МИД КНР приветствует инициативу Афганистана о перемирии с талибами
"Узбекская сторона установила соответствующие контакты и провела рабочие встречи с высокопоставленными представителями движения "Талибан", в ходе которых были обсуждены перспективы диалога и взаимодействия для установления долгосрочного мира и стабильности в Афганистане и его экономического развития", — передает пресс-служба МИД Узбекистана.

В заявлении подтверждается полная готовность к созданию, на любом этапе мирного процесса, всех необходимых условий для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан".

"В Узбекистане приветствуют взаимное введение режима прекращения огня между правительством Афганистана и движением Талибан в связи с празднованием "Ид аль-Фитр", — говорится в сообщении. В МИД Узбекистана рассчитывают, что перемирие приобретет бессрочный характер.

Члены движения Талибан (запрещено в РФ), Афганистан. Архивное фото
© AFP 2018 / Noorullah Shirzada
"Талибан" заявил о перемирии с Афганистаном
В МИД отметили, что Узбекистан продолжает реализацию договоренностей, достигнутых на международной конференции по Афганистану в Ташкенте 27 марта. В частности, за прошедшее время узбекской стороной была проведена серия консультативных встреч и переговоров с правительством Афганистана, представителями США, КНР, России, стран-участниц международной контактной группы, государств Евразийского региона, Южной Азии, Среднего и Ближнего Востока.

В субботу президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что перемирие между правительством и движением "Талибан" будет продлено на десять дней. Изначально оно было объявлено с 11 по 19 июня. Движение "Талибан", в свою очередь, заявило, что не намерено поддерживать данную инициативу.

Ранее сообщалось, что в декларации по итогам конференции в Ташкенте была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибан", без выдвижения каких-либо предварительных условий.

Теги:
перемирие, МИД Узбекистана, Талибан, Афганистан, Узбекистан



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