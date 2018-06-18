Ташкент установил контакты с "Талибан" для внутриафганских переговоров

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Власти Узбекистана установили контакты с движением "Талибан" для организации его участия в прямых переговорах с правительством Афганистана.
В заявлении подтверждается полная готовность к созданию, на любом этапе мирного процесса, всех необходимых условий для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан".
"В Узбекистане приветствуют взаимное введение режима прекращения огня между правительством Афганистана и движением Талибан в связи с празднованием "Ид аль-Фитр", — говорится в сообщении. В МИД Узбекистана рассчитывают, что перемирие приобретет бессрочный характер.
В субботу президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что перемирие между правительством и движением "Талибан" будет продлено на десять дней. Изначально оно было объявлено с 11 по 19 июня. Движение "Талибан", в свою очередь, заявило, что не намерено поддерживать данную инициативу.
Ранее сообщалось, что в декларации по итогам конференции в Ташкенте была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибан", без выдвижения каких-либо предварительных условий.