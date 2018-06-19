Делегация Узбекистана обсудила в Австрии проблемы борьбы с коррупцией

Австрийская сторона выразила полную поддержку проводимых реформ в области борьбы с коррупцией, а также готовность задействовать свой экспертный потенциал для повышения эффективности антикоррупционных мер.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Делегация Генеральной прокуратуры Узбекистана в рамках визита в Вену провела встречу с ректором Международной антикоррупционной академии Мартином Кройтнером.

Как сообщает пресс-служба ведомства, узбекская сторона проинформировала главу академии о работе по борьбе с коррупцией, проводимой в республике, направленной на минимизацию ее уровня, устранение коррупциогенных факторов в различных сферах государственной и общественной жизни.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Генпрокуратура Узбекистана и ООН будут бороться с преступностью

"В частности, были отмечены принятый в 2017 году по инициативе президента закон "О противодействии коррупции" и реализация Государственной антикоррупционной программы на 2017-2018 годы", - говорится в сообщении.

В свою очередь Кройтнер выразил полную поддержку проводимых реформ в данном направлении, а также готовность задействовать необходимый экспертный потенциал академии для повышения эффективности антикоррупционных мер.

В завершение встречи руководителю академии было передано приглашение посетить Узбекистан для обсуждения перспектив дальнейшего взаимодействия и ознакомления с проводимыми реформами.