14:26 19 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Рукопожатие

Делегация Узбекистана обсудила в Австрии проблемы борьбы с коррупцией

Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
Получить короткую ссылку
27 0 0

Австрийская сторона выразила полную поддержку проводимых реформ в области борьбы с коррупцией, а также готовность задействовать свой экспертный потенциал для повышения эффективности антикоррупционных мер.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Делегация Генеральной прокуратуры Узбекистана в рамках визита в Вену провела встречу с ректором Международной антикоррупционной академии Мартином Кройтнером.

Как сообщает пресс-служба ведомства, узбекская сторона проинформировала главу академии о работе по борьбе с коррупцией, проводимой в республике, направленной на минимизацию ее уровня, устранение коррупциогенных факторов в различных сферах государственной и общественной жизни.

Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Генпрокуратура Узбекистана и ООН будут бороться с преступностью

"В частности, были отмечены принятый в 2017 году по инициативе президента закон "О противодействии коррупции" и реализация Государственной антикоррупционной программы на 2017-2018 годы", - говорится в сообщении.

В свою очередь Кройтнер выразил полную поддержку проводимых реформ в данном направлении, а также готовность задействовать необходимый экспертный потенциал академии для повышения эффективности антикоррупционных мер.

В завершение встречи руководителю академии было передано приглашение посетить Узбекистан для обсуждения перспектив дальнейшего взаимодействия и ознакомления с проводимыми реформами.

По теме

Замначальника управления Генпрокуратуры уволен с должности



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Парламенте (7 июня 2018). Еревaн
    "Не делайте так!"

    Некоторые армянские телекомпании пытаются вести антигосударственную пропаганду, заявил на своей страничке в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

  • Артус Кайминьш
    "Извинитесь перед русскими"

    Предвыборная активность политической партии KPV LV, основанной депутатом Сейма Артусом Кайминьшем, вызвала настоящую бурю в соцсетях.

  • Тропинка в лесу
    В лес не ходить

    Жителям некоторых районов Литвы рекомендуют не посещать леса без необходимости, так как наблюдается высокая пожароопасность.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Болельщица сборной Хорватии перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Хорватии и Нигерии.
Весь мир на щеках болельщиц ЧМ-2018
Искандер выпустил ракету
Враг не пройдет: "Искандер" выпустил ракету
Как правильно сервировать обеденный стол
Вилка — слева, нож — справа: инструкция по сервировке стола

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054