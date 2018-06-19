В Кыргызстане заявили о рисках для ЦА из-за ситуации в Афганистане

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Совет безопасности Республики Кыргызстан предупредил о рисках для стран Центральной Азии в связи с нестабильностью в Афганистане, сообщает РИА Новости.

По словам секретаря организации Дамира Сагынбаева, на сегодняшний день пояс нестабильности перемещается из сирийско-иракской зоны в афгано-пакистанскую.

При этом перенос очагов террора с Ближнего Востока происходит быстро и в опасных масштабах, сказал он в ходе Бишкекского антитеррористического форума, который открылся во вторник в столице Кыргызстана.

Участники намерены выработать совместные механизмы противодействия радикальному экстремизму и международному терроризму.

Помимо представителей Кыргызстана на мероприятии присутствуют парламентарии из России и члены экспертного сообщества стран ЕАЭС и Центральной Азии.

На повестку дня вынесены ключевые вопросы обеспечения безопасности на евразийском пространстве.

По данным спецслужб, отряды боевиков на данный момент занимаются сбором информации на северной границе Афганистана, это может свидетельствовать о планах "Исламского государства" по нападению на Центральную Азию.

На прошлой неделе, 16 августа, прогремел взрыв на востоке афганской провинции Нангархар, он унес жизнь 35 человек. Ответственность за случившиеся взяла на себя террористическая группировка ИГ.

В июне Узбекистан в очередной раз выразил готовность предоставить площадку для переговоров между правительством Афганистана и другой запрещенной на территории государства группировкой – "Талибан".