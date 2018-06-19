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Здание Сената Олий Мажлиса Узбекистана

Сенат Олий Мажлиса переедет в здание МИД Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Министерство иностранных дел разместят в помещении Народного банка, раньше там работал хокимият.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Сенат Узбекистана – верхняя палата Олий Мажлиса переезжает в здание Министерства иностранных дел на улице Ислама Каримова в Ташкенте, сообщает портал "Народное слово".

В свою очередь МИД разместят в здании Народного банка в доме №46 по улице Катартал, раньше там работал хокимият.

Ранее пресс-служба МИД предупредила пользователей интернет-ресурсов ведомства о возможных перебоях в размещении материалов.

Речь идет не только об официальном сайте, но и о странице в социальной сети Facebook и канале в YouTube.

"В связи с переездом Министерства иностранных дел в другое здание могут быть перебои в размещении материалов на официальных интернет-ресурсах МИД (веб-сайт, страница в Facebook, канал в YouTube)", - говорится в сообщении.

Олий Мажлис – высший законодательный орган Узбекистана, состоит из двух палат – нижней (законодательной) и верхней (Сенат). Срок полномочий – пять лет.

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Теги:
Интернет, министерство, Олий Мажлис



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