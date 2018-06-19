18:32 19 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Си Цзиньпин выступил на саммите ШОС

Си Цзиньпин встретился с Ким Чен Ыном в Пекине

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
Получить короткую ссылку
60 0 0

Церемония приветствия прошла во вторник днем в Доме народных собраний, лидера КНДР приветствовала первая леди Китая.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пекине, сообщает РИА Новости.

Один из автомобилей, в котором предположительно может находится северокорейский лидер Ким Чен Ын, во время своего визита в Пекин
© REUTERS / KYODO
Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин

Во вторник днем в Доме народных собраний прошла церемония приветствия, главу КНДР также приветствовала первая леди Китая Пэн Лиюань.

Утром сообщалось о прибытии Ким Чен Ына с визитом в столицу Китая. Он добрался на личном самолете, на котором прилетел в Сингапур на прошлой неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Кортеж из нескольких автомобилей проследовал через центр города и остановился возле гостиницы для высокопоставленных гостей. Его сопровождали около 10 автобусов и скорая помощь.

Безопасность в районе обеспечивали патрульные машины полиции.

Первый неофициальный визит в Пекин лидер КНДР с супругой совершил 25-28 марта. Подробности поездки не раскрывались до окончания визита.

Во второй раз Ким Чен Ын посетил Китай и провел переговоры с Си Цзиньпином 7-8 мая.

По теме

Первая встреча: Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатием в Сингапуре
Теги:
Китай, визит, Ким Чен Ын, КНДР



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Парламенте (7 июня 2018). Еревaн
    "Не делайте так!"

    Некоторые армянские телекомпании пытаются вести антигосударственную пропаганду, заявил на своей страничке в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

  • Фигура Человека-паука
    Попался, Человек-паук!

    Рижская муниципальная полиция задержала туриста из Германии, который лазил по стене в Старой Риге.

  • Башня Гедиминаса
    Евро за ночь

    В Вильнюсе с путешественников, приезжающих в литовскую столицу, будет взиматься туристический сбор.

  • Кулак
    Уличные войны

    Жестокое избиение жителя Кишинева на проезжей части попало на видео – инцидент зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей.

  • Паром Петербург в эстонском порту Пальяссааре
    Долг платежом красен

    Владелец территории в эстонском порту, на которой стоит арестованный паром "Петербург", а также судовой агент подтвердили, что судовладелец полностью заплатил за их услуги.

  • Задержание подозреваемого
    Нарушители режима

    Пограничники в Южной Осетии задержали трех граждан Грузии за нарушение режима государственной границы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Болельщица сборной Хорватии перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Хорватии и Нигерии.
Весь мир на щеках болельщиц ЧМ-2018
Искандер выпустил ракету
Враг не пройдет: "Искандер" выпустил ракету
Как правильно сервировать обеденный стол
Вилка — слева, нож — справа: инструкция по сервировке стола

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054