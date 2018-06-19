Си Цзиньпин встретился с Ким Чен Ыном в Пекине

Церемония приветствия прошла во вторник днем в Доме народных собраний, лидера КНДР приветствовала первая леди Китая.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пекине, сообщает РИА Новости. © REUTERS / KYODO Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин

Во вторник днем в Доме народных собраний прошла церемония приветствия, главу КНДР также приветствовала первая леди Китая Пэн Лиюань.

Утром сообщалось о прибытии Ким Чен Ына с визитом в столицу Китая. Он добрался на личном самолете, на котором прилетел в Сингапур на прошлой неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Кортеж из нескольких автомобилей проследовал через центр города и остановился возле гостиницы для высокопоставленных гостей. Его сопровождали около 10 автобусов и скорая помощь.

Безопасность в районе обеспечивали патрульные машины полиции.

Первый неофициальный визит в Пекин лидер КНДР с супругой совершил 25-28 марта. Подробности поездки не раскрывались до окончания визита.

Во второй раз Ким Чен Ын посетил Китай и провел переговоры с Си Цзиньпином 7-8 мая.