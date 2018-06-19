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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото

Рахмон обсудил с президентом Пакистана региональные проекты

© Пресс-служба президента Республики Таджикистан
Политика
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Речь на встрече шла об увеличении торгового оборота до 500 миллионов долларов и совместном использовании ресурсов.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во вторник встретился с лидером Пакистана Мамнуном Хусейном, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Хусейн прибыл в Душанбе с официальным визитом.

"Стороны обсудили всеобъемлющее и созидательное сотрудничество стран в военно-политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, долговременных и отвечающих национальным интересам, и выразили свою готовность развивать региональную интеграцию, укреплять мир и спокойствие в обширном регионе Центральной и Южной Азии", - уточняется в сообщении.

Кроме того, речь шла об увеличении объемов торгового оборота – до 500 миллионов долларов и вопросы совместного использования гидроэнергетических ресурсов Таджикистана и реализации проекта по возведению ЛЭП CASA-1000.

Также в ближайшее время может активизироваться сотрудничество между двумя государствами в таких сферах, как переработка камней и драгоценных металлов, производство высококачественного алюминия, в легкой и пищевой промышленности, фармацевтике и сельского хозяйства.

По итогам переговоров стороны подписали три совместных документа – меморандум о сотрудничестве в сфере аудиторской деятельности между счетной палатой Таджикистана и управлением генерального аудитора Пакистана, меморандум о сотрудничестве в сфере информации и декларация об "Укреплении основ для стратегического партнерства ради региональной интеграции".

Теги:
Пакистан, Эмомали Рахмон, Таджикистан



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