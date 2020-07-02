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Немецкий вратарь Мануэль Нойер пропускает мяч в свои ворота в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Мексики
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    58.5% (156)
  • В целом держал игру, но грубые нарушения надо было пресекать раньше
    20.6% (55)
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