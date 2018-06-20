Советник президента Афганистана поблагодарил Узбекистан за поддержку

Советник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мухаммад Ханиф Атмар встретился с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Советник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мухаммад Ханиф Атмар на встрече с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым поблагодарил республику за системную работу по реализации договоренностей, достигнутых на Ташкентской международной конференции по Афганистану в марте 2018 года.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, участники встречи обменялись мнениями по ключевым вопросам как узбекско-афганской повестки дня, так и региональной. Мухаммад Ханиф Атмар от имени президента Мухаммада Ашрафа Гани также поблагодарил народ Узбекистана за оказание гуманитарной помощи пострадавшим от засухи афганцам.

"Афганской стороной была также выражена полная поддержка позиции правительства Узбекистана, изложенной в заявлении Министерства иностранных дел от 18 июня об оказании содействия мирному переговорному процессу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники констатировали динамичный характер межгосударственного сотрудничества в политике, экономике, культуре, образовании и других сферах, обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Во встрече также принял участие посол Афганистана Сайед Шахабуддин Тимури.