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Диалог между Узбекистаном и Афганистаном начнется в Сурхандарье

CC0 / pixabay
Политика
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В первом раунде переговоров стороны коснутся взаимодействия между государственными и частными секторами.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Первый раунд диалога между государственным сектором и частными компаниями Узбекистана и Афганистана пройдет в Сурхандарье, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял советника президента Исламской Республики Афганистан по вопросам национальной безопасности Мухаммада Ханифа Атмара
© МИД Узбекистана / Зафар Юлдашкулов
Советник президента Афганистана поблагодарил Узбекистан за поддержку

Он пройдет 20 июня с участием министра внешней торговли Жамшида Ходжаева, председателя Торгово-промышленной палаты Адхама Икрамова и хокима Сурхандарьинской области Эркинжона Турдимова.

Со стороны Афганистана к встрече присоединятся посол этой страны в Республике Узбекистан Сайед Шахабуддин Тимури, представители деловых кругов и ведомств.

В формате B2G проведут секционные заседания для представителей предпринимательства двух стран.

Кроме того, стороны планируют организовать бизнес-форум, а также посещение производственных экспортоориентированных предприятий региона.

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Теги:
прямой диалог, Афганистан



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