Диалог между Узбекистаном и Афганистаном начнется в Сурхандарье

В первом раунде переговоров стороны коснутся взаимодействия между государственными и частными секторами.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Первый раунд диалога между государственным сектором и частными компаниями Узбекистана и Афганистана пройдет в Сурхандарье, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Он пройдет 20 июня с участием министра внешней торговли Жамшида Ходжаева, председателя Торгово-промышленной палаты Адхама Икрамова и хокима Сурхандарьинской области Эркинжона Турдимова.

Со стороны Афганистана к встрече присоединятся посол этой страны в Республике Узбекистан Сайед Шахабуддин Тимури, представители деловых кругов и ведомств.

В формате B2G проведут секционные заседания для представителей предпринимательства двух стран.

Кроме того, стороны планируют организовать бизнес-форум, а также посещение производственных экспортоориентированных предприятий региона.