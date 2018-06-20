Диалог между Узбекистаном и Афганистаном начнется в Сурхандарье

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Первый раунд диалога между государственным сектором и частными компаниями Узбекистана и Афганистана пройдет в Сурхандарье, сообщает портал "Новости Узбекистана".
Он пройдет 20 июня с участием министра внешней торговли Жамшида Ходжаева, председателя Торгово-промышленной палаты Адхама Икрамова и хокима Сурхандарьинской области Эркинжона Турдимова.
Со стороны Афганистана к встрече присоединятся посол этой страны в Республике Узбекистан Сайед Шахабуддин Тимури, представители деловых кругов и ведомств.
В формате B2G проведут секционные заседания для представителей предпринимательства двух стран.
Кроме того, стороны планируют организовать бизнес-форум, а также посещение производственных экспортоориентированных предприятий региона.