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Река Сырдарья в районе города Ленинабада

Кыргызстан выступил за сотрудничество в области использования рек

© Sputnik / Борис Ушмайкин
Политика
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Соответствующее заявление сделал вице-премьер Жениш Разаков в среду на конференции по водным ресурсам.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков на конференции в Душанбе предложил развивать сотрудничество со странами ЦА в использовании водных ресурсов и строить крупные ГЭС, сообщает РИА Новости.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
© Пресс-служба президента Республики Таджикистан
Рахмон рассказал о влиянии климата на экономику Таджикистана

По его словам, гидроэнергетический сектор можно считать важным катализатором социально-экономического развития всех стран региона.

Он считает важным в ближайшее время совершенствовать региональное сотрудничество в рамках действующего соглашения с правительствами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана об использовании водно-энергетических ресурсов бассейн реки Сырдарья.

Также зампремьера отметил, что крупные урановые хвостохранилища в странах Центрально-Азиатского региона расположены в непосредственной близости к рекам и водным источникам. Кыргызстан предлагает на ближайшей 73-й сессии ООН принять новую резолюцию для решения проблем в этой области.

Ранее президент Таджикистана рассказал собравшимся о влиянии климата на экономику страны. Паводки, наводнения, снежные лавины и сели наносят серьезный ущерб населению.

Конференция "Вода для устойчивого развития 2018-2020 года" проходит 20 июня в Душанбе.

Теги:
Душанбе, Кыргызстан, Конференция



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