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Шерзод Шермтов

В Узбекистане сменился министр народного образования

Международный пресс-клуб РУз
Политика
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Тема:
Образование в Узбекистане (38)
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Улугбек Иноятов, занимавший пост министра народного образования более пяти лет, отправлен в отставку, его должность занял замминистра инновационного развития Шерзод Шерматов.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В правительстве Узбекистана произошли новые кадровые перестановки, свой пост оставил министр народного образования Улугбек Иноятов. Новым министром назначен Шерзод Шерматов, ранее занимавший должность заместителя министра по инновационному развитию, сообщает UzNews со ссылкой на собственный источник в правительстве.

На сайте министерства информации о новом составе руководства пока нет.

Экс-министр народного образования родился в 1962 году в Ташкент. В 1985-м окончил Ташкентский политехнического институт по специальности инженер, а в 1998 году — Ташкентский финансовый институт.

В сфере госуправления с 2003 года, когда был назначен государственным советником президента Узбекистана по вопросам науки, образования и культуры.

Кроме того, в 2006—2011 годах был директором Ташкентского финансово-экономического колледжа, а в период с 2011 по 2013 год возглавлял Ташкентский государственный педагогический университет.

В Ташкенте в рамках заседания Международного пресс-клуба обсудили вопросы обеспечения общеобразовательных школ учебниками в новом учебном году.
Международный пресс-клуб
Новые учебники без старых ошибок: что ждет школьников в учебном году
С февраля 2013 года он был министром народного образования Узбекистана.

Новый глава ведомства Шерзод Шерматов родился в 1977 году в Ташкенте. В 1998 году окончил Ташкентский государственный технический университет, а в 2000 году — Йельский университет (США).

В 2008-2010 годах был заведующим сектором по вопросам развития ИКТ и обеспечения информационной безопасности Информационно-аналитического департамента по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров Республики Узбекистан

С 2012 года занимал должность заместителя председателя Государственного комитета связи, информатизации
и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан, некоторое время был и.о. министра соответствующего ведомства.

С февраля 2018 года до назначения на новую должность был заместителем министра инновационного развития Узбекистана. 

Тема:
Образование в Узбекистане (38)
Теги:
Улугбек Иноятов, Шерзод Шерматов, Среднее образование, Образование



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