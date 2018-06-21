Ташкент и Кабул договорились об организации делового совета

Кабул хочет развивать приграничное сотрудничество с Узбекистаном, в том числе в торговле, а также упростить визовые процедуры для афганских бизнесменов.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Ташкент и Кабул заключили меморандум об организации афганско-узбекского делового совета с участием торгово-промышленных палат двух государств, сообщает ТПП РУ.

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Документ был подписан в Термезе накануне в ходе первого раунда диалога между представителями государственных и частных секторов Узбекистана и Афганистана.

В рамках диалога состоялись панельные сессии по вопросам торговли и инвестиций, а также транзита и транспорта. В ходе встреч между министерствами, ведомствами и деловыми кругами двух стран в формате В2G были обсуждены перспективы дальнейшего развития узбекско-афганского торгово-экономического сотрудничества, в том числе состоялся обмен мнениями по активизации партнерских отношений между предприятиями Узбекистана и Афганистана.

Стороны выделили ряд перспективных направлений для двустороннего сотрудничества, среди которых сфера торговли, перевозка и транзит грузов в третьи страны, организация совместных производств по переработке сельхозпродукции, выпуску готовой одежды и строительных материалов.

Афганская сторона выразила заинтересованность в развитии приграничного сотрудничества с Узбекистаном, в том числе в торговле, а также упрощении визовых процедур для афганских бизнесменов. Узбекской стороной были отмечены принимаемые меры для укрепления дружеских связей с соседними странами, установления безвизового режима и упрощения визового режима с рядом стран.