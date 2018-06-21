Лондон пугает возможная встреча Путина и Трампа

Обеспокоенность Лондона вызвана тем, что встреча Трампа и Путина может негативно отразиться на приверженности президента США целям НАТО.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Лондон встревожен возможностью встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если она пройдет раньше саммита НАТО и визита главы Белого дома в Великобританию. Об этом передают "Известия".

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Как пишет газета The Times со ссылкой на источники, обеспокоенность Лондона вызвана тем, что встреча Трампа и Путина может негативно отразиться на приверженности президента США целям НАТО.

Саммит НАТО запланирован на 11–12 июля в Брюсселе, а визит Трампа в Великобританию — на 13 июля.

Трамп ранее объявил, что может в скором времени провести переговоры с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже уточнил, что встреча может состояться уже этим летом.

Восьмого июня Трамп заявил о необходимости вернуть РФ в состав участников саммита G8, а также, предположительно, назвал Крым российским во время встречи с лидерами стран "Большой семерки".