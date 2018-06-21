Посол Беларуси Маринич обсудил с МИД подготовку к визиту Лукашенко

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Посол Республики Беларусь в Узбекистане Леонид Маринич провел встречи с представителями Министерства иностранных дел, сообщается на сайте посольства.

Основной темой стала подготовка официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан в сентябре.

"Стороны достигли договоренности об активизации работы по подготовке к подписанию международных договоров и других двусторонних документов", - уточняется в сообщении пресс-службы.

Кроме того, они обсудили предстоящее шестое заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и Узбекистана в Ташкенте.

С 11 по 14 июня парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Нигматиллой Юлдашевым посетила Беларусь.

По итогам встреч были достигнуты договоренности о создании совместных фармацевтических и кондитерских производств.

Кроме того, президент Беларуси высоко оценил развитие двусторонних отношений и подчеркнул, что это в первую очередь заслуга Шавката Мирзиёева.

За последний год стороны сделали для узбекско-белорусского диалога больше, чем за предыдущие 20 лет.