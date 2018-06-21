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Филиал школы в Чиракчинском районе

В Узбекистане школы перестанут подчиняться хокимиятам

Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана
Политика
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Соответствующее поручение премьер-министр Абдулла Арипов дал на видеоселекторном совещании.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана поручил вывести школы из подчинения хокимиятов, сообщает портал "Народное слово".

Студенты в аудитории
© Facebook / Inha University in Tashkent
Тесты вместо экзаменов: Кодиров о рисках в системе образования Узбекистана

Соответствующее поручение Абдулла Арипов дал в ходе видеоселекторного совещания о проблемах народного образования.

В ближайшее время школы начнут подчиняться только Министерству народного образования.

Среди других поднятых на мероприятии проблем – повышение авторитета учителей в обществе, улучшение качества учебных программ, рост уровня специалистов и заработной платы, контроль финансирования в этой сфере, уменьшение бюрократии и работа с управленческими навыками директоров.

Арипов запретил хокимиятам всех уровней вызывать учителей и директоров школ на собрания.

Кроме того, он предложил каждые четыре года заниматься обновлением учебников по физике, математике, географии и биологии.

Он считает, что Узбекистану необходимо привлечь для этой работы зарубежных специалистов.

Ранее об особенностях системы образования в Узбекистане рассказывал доцент Ташкентского государственного института востоковедения Мухаммаджон Кодиров.

По его словам, после распада СССР учиться детям стало проще, и это не лучшим способом сказалось на качестве образования.

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Теги:
Премьер-министр, Хокимият, Школа



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