В Узбекистане школы перестанут подчиняться хокимиятам

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана поручил вывести школы из подчинения хокимиятов, сообщает портал "Народное слово".

Соответствующее поручение Абдулла Арипов дал в ходе видеоселекторного совещания о проблемах народного образования.

В ближайшее время школы начнут подчиняться только Министерству народного образования.

Среди других поднятых на мероприятии проблем – повышение авторитета учителей в обществе, улучшение качества учебных программ, рост уровня специалистов и заработной платы, контроль финансирования в этой сфере, уменьшение бюрократии и работа с управленческими навыками директоров.

Арипов запретил хокимиятам всех уровней вызывать учителей и директоров школ на собрания.

Кроме того, он предложил каждые четыре года заниматься обновлением учебников по физике, математике, географии и биологии.

Он считает, что Узбекистану необходимо привлечь для этой работы зарубежных специалистов.

Ранее об особенностях системы образования в Узбекистане рассказывал доцент Ташкентского государственного института востоковедения Мухаммаджон Кодиров.

По его словам, после распада СССР учиться детям стало проще, и это не лучшим способом сказалось на качестве образования.