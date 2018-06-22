Порошенко в ЛНР приговорили к пожизненному заключению

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Президента Украины Петра Порошенко "Украинский народный трибунал" в ЛНР приговорил к пожизненному заключению, передает телеканал Russia Today.
В ходе заседания в Луганске судьи "Народного трибунала" признали его виновным в военных преступлениях.
Все материалы дела в ближайшее время передадут в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора.
Представители суда надеются, что это произойдет после того, как к власти на Украине придут политики, способные выполнить минские соглашения.
В конце мая Петр Порошенко подписал указ "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств". Восемнадцатого мая он поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.