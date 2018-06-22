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Город Душанбе, архивное фото

В Душанбе завершилась конференция по стихийным бедствиям в ЦА

© Sputnik / Амир Исаев
Политика
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Эксперты обсудили борьбу с паводками, таянием ледников, снежными лавинам и селями.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. В столице Таджикистана Душанбе 22 июня завершилась международная конференция "Вода для устойчивого развития", сообщает Sputnik.Таджикистан.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
© Пресс-служба президента Республики Таджикистан
Рахмон рассказал о влиянии климата на экономику Таджикистана

Она была посвящена методам борьбы со стихийными бедствиями в странах Центральной Азии.

Участники перечислили несколько требующих немедленного решения проблем – паводки, таяние ледников, наводнения, снежные лавины, сели.

По мнению экспертов, основной метод борьбы – это адаптация населения к неожиданным природным явлениям и информирование о поведении в таких ситуациях.

Кроме того, по мнению специалистов, в странах Центральной Азии необходимо сокращать бедность и развивать технические способы наблюдения за природой.

Представители региона приняли решение перенимать зарубежный опыт в борьбе со стихийными бедствиями.

В день открытия форума, 20 июня, президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал о влиянии климата на экономику страны. За последние 60 лет среднегодовая температура воздуха в Таджикистане повысилась на один градус по Цельсию. Одновременно повысились интенсивность и частота стихийных гидрометеорологических явлений.

На прошлой неделе МЧС Узбекистана предупредило жителей о возможных сходах селей в горных районах. Жителей попросили соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения непредвиденных ситуаций обращаться на номер горячей линии министерства.

Для Узбекистана сели особенно опасны - весенне-летние паводки в бассейнах Сырдарьи и Амударьи, которые считаются главными водными артериями страны, регулярно грозят затоплением сельхозугодий. 

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Теги:
Душанбе, Конференция, Стихийное бедствие



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