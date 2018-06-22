В Челябинске назвали точное место проведения саммитов ШОС и БРИКС

ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Местом проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске станет строящийся конгресс-холл "Таганай", сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Евгений Биятов Губернатор Челябинской области назвал эффективным визит в Узбекистан

В июне в Челябинске состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке встречи лидеров ШОС и БРИКС, мероприятием руководил помощник президента России Юрий Ушаков.

В аэропорту города проведут масштабную перепланировку международного терминала и терминала внутренних авиалиний. Окончание всех работ запланировано на четвертый квартал 2019 года.

На сегодня власти успели определить наиболее приоритетные задачи по подготовке региона к приему высоких гостей.

Одна из наиболее актуальных тем – размещение участников мероприятий. В Челябинск планируют привлечь гостиничных операторов мирового уровня, там займутся подготовкой персонала и строительством новых гостиниц.

Ранее сообщалось, что к саммиту ШОС и БРИКС в Челябинске отреставрируют более 300 домов.

ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) – международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.