Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание 28 июня

В повестку дня заседания Сената вносится ряд законов Узбекистана, среди них: "О Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан" (новая редакция), "О медиации", "О противодействии экстремизму", "О карантине растений" (новая редакция), "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".
Кроме того, сенаторы рассмотрят законы Узбекистана о ратификации международных договоров, заслушают отчеты о деятельности Счетной палаты, органов прокуратуры и внутренних дел, Министерства иностранных дел в 2017 году.
Также участники заседания обсудят вопросы состояния первичной допризывной подготовки молодежи.