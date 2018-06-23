В повестке дня - законы о Торгово-промышленной палате Узбекистана, медиации, противодействии экстремизму и другие.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание 28 июня в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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В повестку дня заседания Сената вносится ряд законов Узбекистана, среди них: "О Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан" (новая редакция), "О медиации", "О противодействии экстремизму", "О карантине растений" (новая редакция), "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".

Кроме того, сенаторы рассмотрят законы Узбекистана о ратификации международных договоров, заслушают отчеты о деятельности Счетной палаты, органов прокуратуры и внутренних дел, Министерства иностранных дел в 2017 году.

Также участники заседания обсудят вопросы состояния первичной допризывной подготовки молодежи.