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Зал Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Резолюция, инициированная Узбекистаном, принята Генассамблеей ООН

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Резолюция "Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе" принята в ООН.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Проект документа был разработан Узбекистаном совместно с соседними государствами Центральной Азии. Его единогласно поддержали все государства-члены ООН.

Данная резолюция — это реализация инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, выдвинутой в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке.

Шавкат Мирзиёев выступил на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
Пресс-служба Президента Узбекистана
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Соавторами резолюции стали 55 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. В консультациях по проработке документа активно и конструктивно участвовали все ведущие государства-партнеры стран Центральной Азии, включая Россию, КНР, США и ЕС.

В резолюции признается важная роль стран Центральной Азии в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития в регионе, а также в поощрении регионального и международного сотрудничества. Особо отмечаются крупные региональные и международные инициативы центральноазиатских государств в областях безопасности и развития.

"Генассамблея заявляет о своей поддержке прилагаемых странами региона усилий и инициатив, направленных на укрепление стабильности и экономического сотрудничества в Центральной Азии. С удовлетворением отмечая региональную поддержку инициативы Узбекистана по созыву консультативных встреч глав государств Центральной Азии на регулярной основе, резолюция призывает их эффективно использовать платформу таких консультаций для совместного решения актуальных проблем региона", — говорится в сообщении МИД республики.

В документе приветствуется проведение первого саммита глав государств Центральной Азии 15 марта 2018 года в Астане.

Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана
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В резолюции отмечается важность развития двустороннего и регионального сотрудничества в области укрепления безопасности, рационального и комплексного использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии, смягчения экологических и социально-экономических последствий высыхания Аральского моря, создания современной транспортной и транзитной системы в регионе, углубления связей в сферах просвещения, науки, технологий, инноваций, туризма, культуры, искусства и спорта.

Особое внимание придается совместным усилиям центральноазиатских государств, направленным на содействие мирному процессу и социально-экономическому развитию в Афганистане. Подчеркивается значимость Ташкентской конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", состоявшейся в марте текущего года, для достижения мира и примирения в этой стране.

Единогласное одобрение и принятие данной резолюции в ООН свидетельствует о широком международном признании совершенно новой атмосферы доверия и добрососедства в Центральной Азии.




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