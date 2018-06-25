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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре

Шавкат Мирзиёев поздравил Эрдогана с абсолютной победой на выборах

Pool Photo via AP
Политика
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Президенты еще раз подтвердили готовность к последовательному развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

В начале беседы Мирзиёев сердечно поздравил Реджепа Эрдогана с избранием на пост президента и пожелал ему огромных успехов, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Pool Photo via AP
Мирзиёев и Эрдоган обсудили перспективы расширения партнерства

"С глубокой удовлетворенностью отмечаю, что многовековые дружественные связи и стратегическое партнерство между Узбекистаном и Турцией на сегодняшний день развиваются и укрепляются ускоренными темпами", — говорится в сообщении.

Главы государств также обменялись мнениями по широкомасштабному и многоплановому сотрудничеству между странами, актуальным вопросам регионального и международного  значения.

В завершение президенты еще раз подтвердили готовность к последовательному развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.




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