Шавкат Мирзиёев поздравил Эрдогана с абсолютной победой на выборах

Президенты еще раз подтвердили готовность к последовательному развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В начале беседы Мирзиёев сердечно поздравил Реджепа Эрдогана с избранием на пост президента и пожелал ему огромных успехов, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Pool Photo via AP Мирзиёев и Эрдоган обсудили перспективы расширения партнерства

"С глубокой удовлетворенностью отмечаю, что многовековые дружественные связи и стратегическое партнерство между Узбекистаном и Турцией на сегодняшний день развиваются и укрепляются ускоренными темпами", — говорится в сообщении.

Главы государств также обменялись мнениями по широкомасштабному и многоплановому сотрудничеству между странами, актуальным вопросам регионального и международного значения.

В завершение президенты еще раз подтвердили готовность к последовательному развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.