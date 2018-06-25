Министр труда России назвал средний размер пенсии в 2019 году

Прибавка составит в среднем тысячу рублей в месяц, общий размер может достичь около 15,4 тысячи рублей.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Министр труда и социальной защиты России назвал средний размер пенсии в 2019 году, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Яков Берлинер Страсти по пенсии: чего ждать от реформы россиянам

Для неработающих пенсионеров прибавка составит в среднем тысячу рублей в месяц, средний размер может приблизиться к 15,4 тысячи.

Глава Минтруда отметил, что он исходит из суммы средней пенсии и что увеличение выплат должно быть выше инфляции.

По его словам, возможности и ресурсы для прибавки не появятся без повышения пенсионного возраста.

В июне премьер-министр России заявил о возможном повышении пенсионного возраста в РФ, до 65 лет для мужчин и до 63 – для женщин.

Госдума может рассмотреть проект в первом чтении во второй половине июля.

Реформа может поспособствовать не только поднятию пенсий, но и установлению баланса на рынке труда.

В ближайшее время в Госдуму внесут основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики до 2021 года.