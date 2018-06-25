Министр труда России назвал средний размер пенсии в 2019 году

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Министр труда и социальной защиты России назвал средний размер пенсии в 2019 году, сообщает РИА Новости.
Для неработающих пенсионеров прибавка составит в среднем тысячу рублей в месяц, средний размер может приблизиться к 15,4 тысячи.
Глава Минтруда отметил, что он исходит из суммы средней пенсии и что увеличение выплат должно быть выше инфляции.
По его словам, возможности и ресурсы для прибавки не появятся без повышения пенсионного возраста.
В июне премьер-министр России заявил о возможном повышении пенсионного возраста в РФ, до 65 лет для мужчин и до 63 – для женщин.
Госдума может рассмотреть проект в первом чтении во второй половине июля.
Реформа может поспособствовать не только поднятию пенсий, но и установлению баланса на рынке труда.
В ближайшее время в Госдуму внесут основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики до 2021 года.