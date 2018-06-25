Совет ЕС до 2020 года продлил мандат спецпредставителя по ЦА

Представителем по Центральной Азии остается Питер Буриан, по Южному Кавказу – Тойво Клаара.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Совет Евросоюза в понедельник продлил до 2020 года мандаты спецпредставителей по ЦА и Южному Кавказу, сообщает РИА Новости.

Работу в Центральной Азии до 29 февраля 2020 года продолжит Питер Буриан, по Южному Кавказу и кризису в Грузии спецпредставителем остается Тойво Клаара.

В начале июля Буриан прибудет в Москву для проведения консультаций по вопросам региона.

Институт Специальных представителей Европейского союза занимается урегулированием международных конфликтов и реализацией приоритетных программ международного сотрудничества. На сегодня в организации работают 11 спецпредставителей в 12 различных странах и регионах мира.

Также они занимаются популяризацией политики Европейского союза и играют активную роль и объединении стран мира.

Спецпредставитель по Центральной Азии приступил к работе в 2005 году, когда была выделена возрастающая важность этого региона для Европы.