МИД обсудил с послом Новой Зеландии перспективы сотрудничества

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В понедельник, 25 июня, в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с послом Новой Зеландии Иэном Александром Хиллом, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили повестку дня и перспективы ее расширения, а также остановились на возможностях углубления двусторонних отношений в ряде сфер.

"Как подчеркивалось, обе стороны одинаково заинтересованы и видят реальные перспективы, несмотря на географическую удаленность стран, в наращивании взаимовыгодных торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных связей, в том числе в области сельского хозяйства, альтернативной электроэнергетики, туризма, науки и образования с привлечением передового опыта Новой Зеландии", - уточняется в сообщении.

Кроме того, Узбекистан и Новая Зеландия рассмотрели предложения по созданию надежной нормативно-правовой базы взаимодействия, в ближайшее время они намерены подготовить и подписать соглашения о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве и взаимной защите.