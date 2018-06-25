Президент Таджикистана призвал укреплять дружбу с Узбекистаном

Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Согдийскую область, отметив также, что в Шахристане узбеки живут в согласии с таджиками.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки по Согдийской области призвал укреплять дружбу с Узбекистаном, сообщает Sputnik.Таджикистан.

© Sputnik / Амир Исаев В Душанбе завершилась конференция по стихийным бедствиям в ЦА

Он выступил перед активом Шахристанского района, который граничит с Узбекистаном, и призвал налаживать дружественные и бизнес-контакты с узбекистанцами, а также отметил, что на этой территории таджики живут в мире и согласии с узбеками.

Также Рахмон напомнил, что дружба между двумя странами имеет многовековые корни, а у ее начала стояли Мавлоно Абдурахмон Джами и Мир Алишер Навои.

По его словам, государства, в которых преобладают мир и стабильность, будут неуклонно развиваться и наращивать свой авторитет на мировой арене.

Ранее сообщалось о росте в два раза товарооборота Узбекистана с Таджикистаном за первый квартал 2018 года. Объем с января по май составил около 94 миллионов долларов.

Узбекистан – вторая после Республики Молдова страна, с которой Таджикистан имеет положительный торговый баланс.