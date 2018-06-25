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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото

Президент Таджикистана призвал укреплять дружбу с Узбекистаном

© Пресс-служба президента Республики Таджикистан
Политика
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Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Согдийскую область, отметив также, что в Шахристане узбеки живут в согласии с таджиками.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки по Согдийской области призвал укреплять дружбу с Узбекистаном, сообщает Sputnik.Таджикистан.

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Он выступил перед активом Шахристанского района, который граничит с Узбекистаном, и призвал налаживать дружественные и бизнес-контакты с узбекистанцами, а также отметил, что на этой территории таджики живут в мире и согласии с узбеками.

Также Рахмон напомнил, что дружба между двумя странами имеет многовековые корни, а у ее начала стояли Мавлоно Абдурахмон Джами и Мир Алишер Навои.

По его словам, государства, в которых преобладают мир и стабильность, будут неуклонно развиваться и наращивать свой авторитет на мировой арене.

Ранее сообщалось о росте в два раза товарооборота Узбекистана с Таджикистаном за первый квартал 2018 года. Объем с января по май составил около 94 миллионов долларов.

Узбекистан – вторая после Республики Молдова страна, с которой Таджикистан имеет положительный торговый баланс.

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Теги:
сотрудничество, Эмомали Рахмон, Таджикистан



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