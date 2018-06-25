Ограничение сроков выдачи паспортов РФ соотечественникам могут снять

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В России могут снять ограничение по срокам для выдачи паспортов РФ тем, кто хочет вернуться в страну из бывших республик СССР, соответствующий законопроектвнес в Госдуму первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает РИА Новости.
Законопроектом предлагается снять ограничение срока действия главы 8.1 закона "О гражданстве РФ", которая позволяет легализоваться тем, кто въехал в Россию более 16 лет назад — до ноября 2002 года, или получал паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 года. По окончании действия данной главы лица, которые не успеют воспользоваться возможностями легализации, должны быть депортированы.
"Даже если таковых будет немного, но вопрос о депортации людей, более чем 20 лет проживших в России и давно потерявших связь со страной исхода, — скандален и безнравственен по определению. Поэтому ограничение срока действия данной главы необходимо снять", — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, автор проекта указал, что в настоящее время существующая практика МВД России по изъятию или объявлению недействительными паспортов граждан РФ во внесудебном порядке является грубым нарушением правовых норм и конституционных прав граждан. При этом чаще всего жертвами подобной практики становятся граждане бывшего СССР, до середины 90-х годов прошлого века вернувшиеся на свою историческую родину, в Россию, из бывших советских республик.
"Подавляющее большинство лиц этой категории на протяжении последних 20 лет обоснованно считали себя и признавались нашим государством гражданами Российской Федерации, выполняли все вытекающие из этого обязанности — платили налоги, проходили службу по призыву в Вооруженных силах, своевременно осуществляли обмен российских паспортов", — подчеркнул депутат.
Законопроект предлагает внести поправки в статью 41.8 закона "О гражданстве РФ", регламентирующую процедуру отмены решения о признании гражданства или приеме в гражданство. Действующая редакция данной статьи не содержит прямой отсылки к статье 22, запрещающей внесудебное рассмотрение вопроса об отмене решения по приему в гражданство. Предложенная законопроектом поправка в статью 41.8 ФЗ "О гражданстве РФ" устраняет указанный пробел.