Ограничение сроков выдачи паспортов РФ соотечественникам могут снять

Внесенный в Госдуму Законопроект предлагает снять ограничение срока действия главы 8.1 закона "О гражданстве РФ", которая позволяет легализоваться тем, кто въехал в Россию более 16 лет назад или получал паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 года.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В России могут снять ограничение по срокам для выдачи паспортов РФ тем, кто хочет вернуться в страну из бывших республик СССР, соответствующий законопроектвнес в Госдуму первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает РИА Новости.

Законопроектом предлагается снять ограничение срока действия главы 8.1 закона "О гражданстве РФ", которая позволяет легализоваться тем, кто въехал в Россию более 16 лет назад — до ноября 2002 года, или получал паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 года. По окончании действия данной главы лица, которые не успеют воспользоваться возможностями легализации, должны быть депортированы.

"Даже если таковых будет немного, но вопрос о депортации людей, более чем 20 лет проживших в России и давно потерявших связь со страной исхода, — скандален и безнравственен по определению. Поэтому ограничение срока действия данной главы необходимо снять", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, автор проекта указал, что в настоящее время существующая практика МВД России по изъятию или объявлению недействительными паспортов граждан РФ во внесудебном порядке является грубым нарушением правовых норм и конституционных прав граждан. При этом чаще всего жертвами подобной практики становятся граждане бывшего СССР, до середины 90-х годов прошлого века вернувшиеся на свою историческую родину, в Россию, из бывших советских республик.

"Подавляющее большинство лиц этой категории на протяжении последних 20 лет обоснованно считали себя и признавались нашим государством гражданами Российской Федерации, выполняли все вытекающие из этого обязанности — платили налоги, проходили службу по призыву в Вооруженных силах, своевременно осуществляли обмен российских паспортов", — подчеркнул депутат.

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Парламентарий пояснил, что изъятие паспортов или признание их недействительными фактически означает лишение прав гражданина России, что происходит без судебного решения. Согласно существующему законодательству, решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене только в случае, если в судебном порядке будет установлено, что данное решение было принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений. При этом Затулин указал, что Главное управление по вопросам миграции МВД России со своей стороны не отрицает, что "необоснованная" выдача паспортов могла происходить в силу технических ошибок или невнимательности сотрудников консульских или паспортных служб.

Законопроект предлагает внести поправки в статью 41.8 закона "О гражданстве РФ", регламентирующую процедуру отмены решения о признании гражданства или приеме в гражданство. Действующая редакция данной статьи не содержит прямой отсылки к статье 22, запрещающей внесудебное рассмотрение вопроса об отмене решения по приему в гражданство. Предложенная законопроектом поправка в статью 41.8 ФЗ "О гражданстве РФ" устраняет указанный пробел.