22:47 25 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Паспорт РФ

Ограничение сроков выдачи паспортов РФ соотечественникам могут снять

Sputnik / Максим Богодвид
Политика
Получить короткую ссылку
20820

Внесенный в Госдуму Законопроект предлагает снять ограничение срока действия главы 8.1 закона "О гражданстве РФ", которая позволяет легализоваться тем, кто въехал в Россию более 16 лет назад или получал паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 года.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В России могут снять ограничение по срокам для выдачи паспортов РФ тем, кто хочет вернуться в страну из бывших республик СССР, соответствующий законопроектвнес в Госдуму первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает РИА Новости.

Законопроектом предлагается снять ограничение срока действия главы 8.1 закона "О гражданстве РФ", которая позволяет легализоваться тем, кто въехал в Россию более 16 лет назад — до ноября 2002 года, или получал паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 года. По окончании действия данной главы лица, которые не успеют воспользоваться возможностями легализации, должны быть депортированы.

"Даже если таковых будет немного, но вопрос о депортации людей, более чем 20 лет проживших в России и давно потерявших связь со страной исхода, — скандален и безнравственен по определению. Поэтому ограничение срока действия данной главы необходимо снять", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, автор проекта указал, что в настоящее время существующая практика МВД России по изъятию или объявлению недействительными паспортов граждан РФ во внесудебном порядке является грубым нарушением правовых норм и конституционных прав граждан. При этом чаще всего жертвами подобной практики становятся граждане бывшего СССР, до середины 90-х годов прошлого века вернувшиеся на свою историческую родину, в Россию, из бывших советских республик.

"Подавляющее большинство лиц этой категории на протяжении последних 20 лет обоснованно считали себя и признавались нашим государством гражданами Российской Федерации, выполняли все вытекающие из этого обязанности — платили налоги, проходили службу по призыву в Вооруженных силах, своевременно осуществляли обмен российских паспортов", — подчеркнул депутат.

Информационное табло в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО.
© Sputnik / Алексей Куденко
В России могут упростить получение гражданства соотечественниками
Парламентарий пояснил, что изъятие паспортов или признание их недействительными фактически означает лишение прав гражданина России, что происходит без судебного решения. Согласно существующему законодательству, решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене только в случае, если в судебном порядке будет установлено, что данное решение было принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений. При этом Затулин указал, что Главное управление по вопросам миграции МВД России со своей стороны не отрицает, что "необоснованная" выдача паспортов могла происходить в силу технических ошибок или невнимательности сотрудников консульских или паспортных служб.

Законопроект предлагает внести поправки в статью 41.8 закона "О гражданстве РФ", регламентирующую процедуру отмены решения о признании гражданства или приеме в гражданство. Действующая редакция данной статьи не содержит прямой отсылки к статье 22, запрещающей внесудебное рассмотрение вопроса об отмене решения по приему в гражданство. Предложенная законопроектом поправка в статью 41.8 ФЗ "О гражданстве РФ" устраняет указанный пробел.

Теги:
Госдума



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Павлодаре начали принимать малышей в детский сад по отпечатку пальца
    Цифровой сад

    Пропускную систему "Smart Павлодар", которая работает на основе отпечатка пальца, запустили в пилотном режиме в одном из городских детсадов.

  • Город Ош. Архивное фото
    Тушите свет!

    В Оше 26 июня в ряде районов временно прекратят подачу электроэнергии в связи с подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону.

  • Аэропорт в Душанбе, архивное фото
    Воздушные ворота

    В международном аэропорту в Душанбе открылся новый грузовой терминал, построенный на средства, выделенные правительством Японии.

  • Вид на комплекс Flame Towers в Баку
    Бакинская площадка

    Власти Афганистана и движение "Талибан" направят своих представителей на заседание Международной координационной группы в столице Азербайджана.

  • Запуск пилотного проекта УЕФА и АБФФ
    "Футболизация" страны

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Белорусская федерация футбола (БФФ) запустили пилотный проект по развитию клубов страны.

  • Книги и учебники
    Абхазский словарь

    Какие три проекта в ближайшие годы планируют реализовать в "Научно-исследовательском центре "Абхазская энциклопедия" – в материале Sputnik.

  • Александр Саргсян
    Руки на капот!

    Правоохранительные органы Армении "произвели действия" в отношении брата экс-президента страны Сержа Саргсяна — Александра Саргсяна.

  • Александр Гапоненко
    В защиту права

    Узник Рижской центральной тюрьмы, правозащитник Александр Гапоненко обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

  • Военный политолог Александр Перенджиев
    Ваша проблема

    НАТО не заинтересована в том, чтобы реально обеспечить безопасность Балтии и не станет развивать здесь инфраструктуру, считает военный политолог.

  • В Павлодаре начали принимать малышей в детский сад по отпечатку пальца
    Цифровой сад

    Пропускную систему "Smart Павлодар", которая работает на основе отпечатка пальца, запустили в пилотном режиме в одном из городских детсадов.

  • Город Ош. Архивное фото
    Тушите свет!

    В Оше 26 июня в ряде районов временно прекратят подачу электроэнергии в связи с подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону.

  • Аэропорт в Душанбе, архивное фото
    Воздушные ворота

    В международном аэропорту в Душанбе открылся новый грузовой терминал, построенный на средства, выделенные правительством Японии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Образ Конфуция, созданный с использованием различных сортов риса на рисовом пасту в Шэньяне в северо-восточной провинции Ляонин в Китае.
Зернышко к зернышку: "живые" иллюстрации из риса на полях Китая
Бульдог Жа-жа признан самой уродливой собакой в мире
Парад уродов: бульдог Жа-жа занял первое место среди самых некрасивых собак
Цены на бензин в Таджикистане и странах ЦА
Сколько стоит бензин в странах ЦА

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054