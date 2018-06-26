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Разминирование

Саперы Узбекистана 1 сентября начнут учиться в противоминном центре РФ

Министерство обороны РФ
Политика
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Сегодня в Казахстане пройдет заседание координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения при Совете министров обороны стран СНГ, в котором примут участие начальники инженерных войск Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Саперы Узбекистана с 1 сентября начнут обучение в международном противоминном центре в Подмосковье.

Военнослужащий Вооруженных сил Узбекистана
© Sputnik / Александр Кряжев
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Также обучение будут проходить военнослужащие Армении, Белоруссии и Казахстана, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"С учетом опыта выполнения задач в Сирии в международном противоминном центре созданы объекты учебно-материальной базы для подготовки иностранных военнослужащих в области гуманитарного разминирования. С 1 сентября 2018 года спланировано обучение военнослужащих из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к настоящему времени в центре прошли обучение более 50 военнослужащих из Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана.

"За последние три года количество государств (военнослужащие которых проходят подготовку в России. — Ред.) увеличилось в полтора раза, а численность обучаемых — в 2,5 раза", — подчеркнули в Минобороны.

Например, в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова обучаются более 350 иностранных курсантов. С 2013 по 2017 год успешно прошли подготовку около ста военнослужащих стран СНГ, из которых более четверти окончили училище с дипломом с отличием и золотой медалью.

Напомним, во вторник, 26 июня, вопросы военного образования обсудят в Казахстане, где пройдет заседание координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения при Совете министров обороны стран СНГ.

В нем также принимают участие начальники инженерных войск Узбекистана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Теги:
Россия, Узбекистан, Политика



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