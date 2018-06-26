Мирзиёев уволил главу "Узавтопрома"

Компанию возглавил Шавкат Умурзаков. До этого назначения он работал в системе Генеральной прокуратуры

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Назначен новый председатель правления АО "Узавтопрома", сообщил корреспондент Спутник со ссылкой на программу "Ахборот 24" телеканала "Узбекистан 24".

Напомним, что сегодня, 26 июня глава Республики Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное обеспечению намеченных на текущий год производственных и экспортных показателей в автомобильной промышленности и определению перспектив развития сферы.

В ходе совещания председатель правления АО "Узавтопрома" Умиджан Салимов освобожден от занимаемой должности за недостатки в работе и неудовлетворительное состояние дел в отрасли.

Компанию возглавил Шавкат Умурзаков. До этого назначения он работал в системе Генеральной прокуратуры.