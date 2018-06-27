ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Узбекистану построить посольство в Минске, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Он также отметил, что в 2018 году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, и подчеркнул, что готов предложить хорошую площадку для размещения ведомства.

"Дорожим узами дружбы, связывающими белорусский и узбекский народы. Приветствуем решение нашего многолетнего партнера открыть в Минске полноценное дипломатическое представительство. Это важный и своевременный шаг, демонстрирующий нацеленность на всестороннее углубление диалога", - передает пресс-служба слова Александра Лукашенко.

Об этом он заявил во время вручения верительных грамот 26 июня.

Ранее сообщалось о встрече посла Беларуси Леонида Маринича с представителями Министерства иностранных дел Узбекистана. Стороны обсудили подготовку к визиту Александра Лукашенко в Республику Узбекистан, который намечен на сентябрь.