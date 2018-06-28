Дональд Трамп назвал сроки и место встречи с Владимиром Путиным‍

В среду Путин в конце встречи с Болтоном передал привет Трампу и сказал, что встреча с ним ему важна и он будет к ней готовиться.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что встретится с главой РФ Владимиром Путиным "примерно" во время поездки в Европу, передает агентство Рейтер.

Трамп уточнил, что встреча с Путиным может состояться после саммита НАТО и, возможно, пройдет в Хельсинки. По его словам, он планирует обсудить с российским президентом Сирию и Украину.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что по закрытым каналам уже давно обсуждают подготовку встречи Путина и Трампа. По его словам, о времени и месте проведения двустороннего саммита объявят в четверг. В среду Путин в конце встречи с Болтоном передал привет Трампу и сказал, что встреча с ним ему важна и он будет к ней готовиться.