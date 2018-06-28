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Новый посол Узбекистана в Израиле вылетел в Тель-Авив

© Sputnik / И. Носов
Политика
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Напомним, Узбекистан и Израиль могут провести первое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в этом году.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Из Ташкента в Тель-Авив отбыл вновь назначенный посол Республики Узбекистан в Израиле Саид Рустамов. Об этом сообщает пресс-служба МИД РУ.

Ранее Рустамов возглавлял Управление сотрудничества со странами Америки МИД.

В мае стало известно, что Узбекистан и Израиль могут провести первое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в этом году. Также могут быть организованы бизнес-форум, презентация созданных в Узбекистане свободных экономических зон и новых перспективных инвестиционных проектов.

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Теги:
Израиль



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