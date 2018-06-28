Узбекистан договорился с Россией о сотрудничестве в метрологии

ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. Генеральный директор Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации Абдухамид Каримов в конце июня встретился с руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Пресс-служба Росстандарта Абдухамидов Каримовым встретился с руководителем Росстандарта

По итогам встречи стороны подписали два документа – Программу сотрудничества между Росстандартом и Узбекским агентством стандартизации, метрологии и сертификации на 2018 год, Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы и Узбекским национальным институтом метрологии агентства "Узстандарт".

"У России и Узбекистана есть направления для сотрудничества и ответственность за сохранение традиций, которые мы получили от наших предшественников, а также за будущее, которое ждет стандартизацию и метрологию. Наши страны имеют значительный потенциал для развития этих направлений и на двустороннем уровне, и в рамках МГС", - заявил Алексей Абрамов.

Также представители Узбекистана и РФ обсудили обеспечение единства измерений – поставку эталонного оборудования, оказание услуг по созданию национальных эталонов, двусторонние сличения, разработку нормативных документов в указанной области.