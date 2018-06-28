15:24 28 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Узбекистан договорился с РФ о сотрудничестве в метрологии

Узбекистан договорился с Россией о сотрудничестве в метрологии

Пресс-служба Россотрудничества
Политика
Получить короткую ссылку
15620

В конце июня руководитель Росстандарта Алексей Абрамов провел встречу с гендиректором Узбекского агентства стандартизации Абдухамидом Каримовым.

ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. Генеральный директор Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации Абдухамид Каримов в конце июня встретился с руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Абдухамидов Каримовым встретился с руководителем Росстандарта
Пресс-служба Росстандарта
Абдухамидов Каримовым встретился с руководителем Росстандарта

По итогам встречи стороны подписали два документа – Программу сотрудничества между Росстандартом и Узбекским агентством стандартизации, метрологии и сертификации на 2018 год, Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы и Узбекским национальным институтом метрологии агентства "Узстандарт".

"У России и Узбекистана есть направления для сотрудничества и ответственность за сохранение традиций, которые мы получили от наших предшественников, а также за будущее, которое ждет стандартизацию и метрологию. Наши страны имеют значительный потенциал для развития этих направлений и на двустороннем уровне, и в рамках МГС", - заявил Алексей Абрамов.

Также представители Узбекистана и РФ обсудили обеспечение единства измерений – поставку эталонного оборудования, оказание услуг по созданию национальных эталонов, двусторонние сличения, разработку нормативных документов в указанной области.

Теги:
Россия, директор, Встреча



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Поэт Андрей Дементьев выступает на слете благотворительной программы Поезд надежды в Подмосковье.
Фотохроника жизни Андрея Дементьева
Гигантский мячик высотой с семиэтажный дом надули в Челябинске
Мимо ворот не пролетит: в Челябинске надули мяч высотой с семиэтажный дом
Сколько денег мигрант отправляет домой
Все в семью: сколько денег мигрант отправляет домой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054