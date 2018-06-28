Сенат Олий Мажлиса одобрил запрет кальянов и вейпов

Депутаты приняли решение на 15-м пленарном заседании в конце июня.

ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. Депутаты верхней палаты (Сената) Олий Мажлиса Республики Узбекистан одобрили закон "Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах", сообщает портал "Народное слово".

Основная цель законопроекта – охрана здоровья граждан от вредного воздействия курения, он содержит 15 статей, которые уточняют такие понятия, как "кальян", "заварка для курения кальяна", "бестабачная курительная смесь для кальяна", а также места, в которых могут запретить курение - библиотеки, парки, сады, подземные переходы, клубы и остановки.

"Закон Республики Узбекистан "Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах" стал предметом рассмотрения на заседании Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения", - также уточняет пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

На прошлой неделе, 21 июня, закон рассмотрели и согласовали депутаты нижней палаты парламента.

Представители политических фракций считают, что принятие проекта позволит в дальнейшем предотвратить распространение заболеваний, которые возникают в результате курения кальяна и электронных сигарет.

В ближайшее время документ могут передать на подпись президенту Узбекистана.