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Флаги стран-участниц ШОС

В Ташкенте построят Центр народной дипломатии ШОС

AP Photo
Политика
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Некоммерческое учреждение займется расширением культурно-гуманитарных связей со странами-членами организации.

ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. Центр народной дипломатии построят в Ташкенте, сообщается в постановлении президента "О мерах по государственной поддержке создания Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане".

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© ШОС
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Негосударственное некоммерческое учреждение займется расширением культурно-гуманитарных связей со странами-членами международной организации, а также содействием укреплению взаимного доверия и добрососедства, созданием условий для установления дружественной атмосферы взаимодействия, работой по сближению стран ШОС и их народов.

Учредителями выступают Комитет по межнациональным отношения и дружественным связям с зарубежными странами при кабинете министров, министерства иностранных дел, культуры, высшего и среднего специального образования, Государственный комитет по развитию туризма, союзы молодежи, журналистов и писателей.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

В качестве главных задач ШОС обозначены укрепление стабильности и безопасности в мире, борьба с экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом.

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Теги:
сотрудничество, Строительство, организация



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