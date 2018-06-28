В Ташкенте построят Центр народной дипломатии ШОС

ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. Центр народной дипломатии построят в Ташкенте, сообщается в постановлении президента "О мерах по государственной поддержке создания Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане".

Негосударственное некоммерческое учреждение займется расширением культурно-гуманитарных связей со странами-членами международной организации, а также содействием укреплению взаимного доверия и добрососедства, созданием условий для установления дружественной атмосферы взаимодействия, работой по сближению стран ШОС и их народов.

Учредителями выступают Комитет по межнациональным отношения и дружественным связям с зарубежными странами при кабинете министров, министерства иностранных дел, культуры, высшего и среднего специального образования, Государственный комитет по развитию туризма, союзы молодежи, журналистов и писателей.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

В качестве главных задач ШОС обозначены укрепление стабильности и безопасности в мире, борьба с экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом.