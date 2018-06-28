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Флаг Ирана

Эксперты РФ: ШОС не намерена в ближайшее время принимать Иран

© Sputnik / Стрингер
Политика
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В четверг специалисты по международным делам обсуждали итоги саммита в Циндао на экспертном завтраке РСМД.

ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. Маловероятно, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в ближайшее время примет в свой состав Иран, передает РИА Новости заявления российских экспертов.

Флаги стран-участниц ШОС
AP Photo
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В четверг специалисты обсудили за завтраком Российского совета по международным делам итоги саммита ШОС в Циндао 9-10 июня.

По словам старшего научного сотрудника Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Игоря Денисова, вопрос вступления Ирана будет тормозиться из-за периода "привыкания" ШОС к "новой реальности" с Индией и Пакистаном.

К нему присоединился бывший заместитель генерального секретаря ШОС Михаил Конаровский, который заявил, что пока странам-членам ШОС не удалось достичь на этот счет консенсуса.

Он также считает, что присоединение Ирана вряд ли бы поддержал Таджикистан, это связано со сложными отношениями между Душанбе и Тегераном.

При этом эксперты не отрицают такую возможность, но затрудняются в определении дат.

В начале июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наряду с лидерами других государств принял участие в саммите в приморском городе в КНР Циндао. По итогам многосторонней встречи главы стран приняли декларацию и подписали ряд документов.

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Теги:
мнение эксперта, Саммит ШОС в Циндао, Иран



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  • Бутылки. Архивное фото
    Мечта коллекционера

    На российском интернет-аукционе выставлены крышки от бутылок кыргызских производителей пива.

  • Город Багдад, архивное фото
    Путь домой

    По данным внешнеполитического ведомства Таджикистана, накануне с иракским МИД была достигнута договоренность о возвращении на родину двух таджикских детей

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