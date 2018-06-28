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Президент России Владимир Путин президент США Дональд Трамп

Стало известно, когда состоится встреча Путина и Трампа

SAUL LOEB / AFP
Политика
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26010

Лидеры стран обсудят перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в Хельсинки 16 июля.

"В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа", — сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее американский лидер заявлял, что хочет обсудить с Путиным Сирию и Украину.

В среду Путин в конце встречи с Болтоном передал привет Трампу и сказал, что встреча с американским лидером ему важна и он будет к ней готовиться.

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Теги:
Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США



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    Мечта коллекционера

    На российском интернет-аукционе выставлены крышки от бутылок кыргызских производителей пива.

  • Город Багдад, архивное фото
    Путь домой

    По данным внешнеполитического ведомства Таджикистана, накануне с иракским МИД была достигнута договоренность о возвращении на родину двух таджикских детей

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