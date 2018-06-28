Стало известно, когда состоится встреча Путина и Трампа

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в Хельсинки 16 июля.

"В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа", — сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее американский лидер заявлял, что хочет обсудить с Путиным Сирию и Украину.

В среду Путин в конце встречи с Болтоном передал привет Трампу и сказал, что встреча с американским лидером ему важна и он будет к ней готовиться.