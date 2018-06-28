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Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии

Из Сирии вывели более тысячи российских военных

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Об этом Владимир Путин рассказал выпускникам военных вузов в Кремле.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Владимир Путин заявил, что за последнюю неделю из Сирии вывели 13 военных самолетов, 14 вертолетов и 1140 военнослужащих, сообщает РИА Новости.

Российские летчики перед полетом у самолета Су-24
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Российские военные поделятся с узбекскими коллегами "сирийским опытом"

Об этом российский лидер рассказал на встрече с выпускниками российских военных вузов в Кремле.

По его словам, все эти люди обладают опытом боев и прошли испытания боевыми действиями.

Он рекомендовал военным в полной мере использовать этот опыт для подготовки личного состава и отработки самых сложных и нестандартных задач.

Ранее были названы место и дата встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом – 16 июля в Хельсинки.

Главы двух государств намерены обсудить текущее состояние и перспективы развития отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Война в Сирии – один из ключевых вопросов встречи.

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Теги:
военные, Владимир Путин, Сирия



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  • Бутылки. Архивное фото
    Мечта коллекционера

    На российском интернет-аукционе выставлены крышки от бутылок кыргызских производителей пива.

  • Город Багдад, архивное фото
    Путь домой

    По данным внешнеполитического ведомства Таджикистана, накануне с иракским МИД была достигнута договоренность о возвращении на родину двух таджикских детей

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