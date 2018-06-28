Из Сирии вывели более тысячи российских военных

Об этом Владимир Путин рассказал выпускникам военных вузов в Кремле.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Владимир Путин заявил, что за последнюю неделю из Сирии вывели 13 военных самолетов, 14 вертолетов и 1140 военнослужащих, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Дмитрий Виноградов Российские военные поделятся с узбекскими коллегами "сирийским опытом"

Об этом российский лидер рассказал на встрече с выпускниками российских военных вузов в Кремле.

По его словам, все эти люди обладают опытом боев и прошли испытания боевыми действиями.

Он рекомендовал военным в полной мере использовать этот опыт для подготовки личного состава и отработки самых сложных и нестандартных задач.

Ранее были названы место и дата встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом – 16 июля в Хельсинки.

Главы двух государств намерены обсудить текущее состояние и перспективы развития отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Война в Сирии – один из ключевых вопросов встречи.