В ежегодном докладе о ситуации в этой сфере департамент повысил уровень республики с 3-й категории до 2-й.
Кроме того, на повестку были вынесены вопросы сотрудничества в сфере противодействия незаконной миграции, таможенного контроля, совершенствования безопасности в гражданской авиации.
Об этом лидеры стран-участниц договорились на саммите в Брюсселе в конце июня после короткой дискуссии о минских соглашениях.
Это на 93% выше показателей первых пяти месяцев прошлого года, сообщил министр иностранных дел на 15-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.
Директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев рассказал Sputnik, в чем кроется основная проблема мирного диалога в Афганистане и почему ситуация в стране может измениться в любой момент.
Лидер Узбекистана особо отметил повышение международного авторитета государства и укрепление сотрудничества.
Трамп на этой неделе обсуждал вопрос выхода США из Сирии во время встречи в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II.