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Немецкий вратарь Мануэль Нойер пропускает мяч в свои ворота в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Мексики
Фотогалерея лучших голов Чемпионата мира по футболу-2018
СПУТНИК_Неймар на тренировке сборной Бразилии
Гениальный и техничный: бразилец Неймар тренируется перед игрой с Мексикой
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Туда - ни ногой: где не стоит отдыхать летом

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