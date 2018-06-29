CNN: Трамп намерен заключить с Путиным сделку по Сирии‍

Трамп на этой неделе обсуждал вопрос выхода США из Сирии во время встречи в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп хочет во время встречи с Владимиром Путиным договориться о выводе американских войск из Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

SAUL LOEB / AFP Стало известно, когда состоится встреча Путина и Трампа

По словам дипломатических источников, Трамп на этой неделе обсуждал вопрос выхода США из Сирии в ходе переговоров в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II. Собеседники телеканала сообщили, что, согласно плану Трампа, США позволят властям Сирии вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы в обмен на гарантии России, что Дамаск не будет преследовать базирующихся там повстанцев, позволив им покинуть регион.

Трамп также рассчитывает, что Россия создаст зону деэскалации на юго-западе Сирии, не позволив проникнуть туда проиранским силам. Вытеснение Ирана из Сирии является ключевой частью плана президента США по "выходу из Сирии", уточнили источники.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. Президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений РФ и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.