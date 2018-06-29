В Ашхабаде ждут президента Узбекистана в августе

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Президент Узбекистана в пятницу провел телефонные переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы государства.

Он поздравил Бердымухамедова с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Глава Туркменистана, в свою очередь, поблагодарил узбекистанского коллегу и пригласил принять участие в Саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Ашхабад в августе 2018 года.

"Было особо отмечено, что высокие достижения современного Туркменистана и последовательное повышение его международного авторитета являются практическими результатами проводимых под руководством Гурбангулы Бердымухамедова широкомасштабных реформ и преобразований, политики позитивного нейтралитета", - отмечается в сообщении.

Также Мирзиёев высоко оценил международные инициативы президента Туркменистана в обеспечении безопасности и стабильности в Центральной Азии, развитии транспортных коридоров и энергетической инфраструктуры.

Лидеры подчеркнули, что государственный визит президента Туркменистана в Узбекистан в апреле дал новую динамику двустороннему сотрудничеству.

Также они рассмотрели перспективы взаимодействия в торговле, энергетике, транспортных коммуникациях, культурно-гуманитарной сфере.